Neue Details zum Lookman-Deal

RB Leipzig dürfte Ademola Lookman in Kürze an Atalanta Bergamo abgeben. Laut ‚Sky‘ teilt sich die Ablöse für den englischen Flügelstürmer in einen Sockelbetrag von rund zwölf Millionen Euro und erfolgsabhängigen Boni über drei Millionen Euro auf. Lookman werde voraussichtlich für vier Jahre unterschreiben, wobei die Option auf eine weitere Saison besteht.

Im Sommer 2019 hatte Leipzig noch 18 Millionen Euro Ablöse für Lookman bezahlt, der heute 24-Jährige konnte die Erwartungen seitdem aber nie erfüllen. Es folgten Leihen zum FC Fulham, zum FC Everton und zuletzt zu Leicester City. Mit den Toffees konnte sich Lookman aber nicht auf eine langfristige Zusammenarbeit einigen. Stattdessen geht es nun nach Bergamo in die Serie A.