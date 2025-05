Abschied naht: Sané lehnt Bayern-Angebot ab

Auf der Pressekonferenz vor dem heutigen (15:30 Uhr) Spiel gegen die TSG Hoffenheim hatte Sportvorstand Max Eberl noch einmal betont, dass der deutsche Rekordmeister sehr gerne mit Leroy Sané verlängern möchte.

Diesem lag seit geraumer Zeit ein Vertragsangebot vor, das dem 29-Jährigen zehn Millionen Euro jährlich und bis zu 5,5 Millionen an Bonus eingebracht hätte und mit dem Sané vor seinem Beraterwechsel eigentlich einverstanden gewesen war. Mit Pini Zahavi an seiner Seite hat sich der Flügelspieler übereinstimmenden Berichten von ‚Sky‘ und ‚Bild‘ zufolge jetzt dafür entschieden, dieses Angebot der Bayern abzulehnen. Nach FT-Informationen war die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen des Offensivspielers und des deutschen Meisters bereits zuvor immer größer geworden.

Bayern weiterhin gesprächsbereit

Ist der Abgang also besiegelt? Noch nicht, so die ‚Bild‘. Demnach sind die Münchner weiterhin gesprächsbereit, auch wenn sie Sané bereits deutlich gemacht hatten, ihr Angebot nicht mehr zu verbessern. „Wenn ein Beraterwechsel in der Phase kommt, ist auch klar, dass Bayern nicht deswegen nochmal das Angebot verändert. Das wäre nicht in Ordnung und auch kein gutes Zeichen für die anderen, sonst macht das ja Mode“, hatte Eberl in der vergangenen Woche gesagt.

Diverse Klubs aus der Premier League hätten den deutschen Nationalspieler gerne in ihren Reihen, auch Sané liebäugelt mit einem Wechsel nach London. Die Fronten scheinen verhärtet, ein Abgang wird immer wahrscheinlicher.