Bayern: Winter-Leihe für Tel?

In dieser Saison sollte Mathys Tel endlich der Durchbruch beim FC Bayern gelingen. Die aktuelle Situation könnte aber ernüchternder kaum sein, bei sechs Einsätzen konnte der Offensivspieler enttäuschende 179 Spielminuten sammeln. Torbeteiligungen? Fehlanzeige.

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind auch die Personalentscheider an der Säbener Straße mit der Situation nicht zufrieden, eine Leihe im Winter soll ein realistisches Szenario sein.

Wintertransfer nicht ausgeschlossen

Als Bedingung nennt der Bezahlsender, dass bis zum Winter alle Stars in der Offensive gesund bleiben und Vincent Kompany mit allen in die kurze Wintervorbereitung starten kann. Tel selbst soll von der Leih-Idee noch nicht sonderlich begeistert sein. Interesse signalisierten in der Vergangenheit immer mal wieder der SV Werder und Borussia Mönchengladbach.

Offen lässt ‚Sky‘, was die Münchner im Winter auf dem Transfermarkt planen, Neuverpflichtungen können zumindest nicht ausgeschlossen werden. Tel steht an der Isar noch bis 2029 unter Vertrag, entsprechend langfristig sind auch grundsätzlich die Pläne mit dem französischen U21-Nationalspieler.