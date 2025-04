Bayern-Ärger: Müller räumt mit Gerüchten auf

Thomas Müller und der FC Bayern München gehen im Guten auseinander. Wie der Offensivspieler via Instagram bekräftigt, hegt er keinen Groll gegenüber dem Rekordmeister: „Zwischen mir und dem Klub bleibt nichts Negatives hängen. Man muss sich nicht immer einig sein im Leben, um trotzdem voll auf einer Welle zu reiten. Wir haben gemeinsame Ziele, gemeinsame Interessen. Wir können uns gegenseitig in die Augen und positiv in die Zukunft schauen.“

Der Münchener Vereinslegende wurde Ende der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Müller gab öffentlich zu verstehen, dass er gerne beim Ligaprimus weitergemacht hätte. Bei der Klub-WM wird der 35-Jährige noch für die Bayern auflaufen, wie es danach für Müller weitergeht, ist noch unklar.