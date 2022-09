DFB: U21 ohne Burkardt, Vagnoman und Schade

Der DFB hat den Kader der U21-Mannschaft für die kommende Länderspielpause bekanntgegeben. Trainer Antonio di Salvio werden Kapitän Jonathan Burkardt und Rechtsverteidiger Josha Vagnoman aufgrund akuter Verletzungen fehlen. Kevin Schade wird nach seiner Bauchmuskelzerrung weiter beim SC Freiburg aufgebaut, darauf verständigte sich der DFB mit den Breisgauern.

Die Juniorenauswahl trifft zunächst am 23. September in Magdeburg auf Frankreich. Danach geht es nach England, wo die DFB-Auswahl vier Tage später in Sheffield gegen die U21-Mannschaft der Three Lions spielt.