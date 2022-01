S04: Weitere Interessenten für Thiaw

Im Poker um Schalkes Malick Thiaw mischen weitere Vereine aus Italien und England mit. ‚Sport1‘ berichtet vom Interesse der SSC Neapel, zudem seien West Ham United und der FC Everton dran. Bereits gestern hieß es bei ‚Sky Italia‘, dass der AC Mailand und der FC Liverpool über einen Wintertransfer von Thiaw nachdenken. Die Spur zu den Rossoneri scheint besonders heiß zu sein.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt fünf Millionen Euro als mögliche Ablöse. Der 20-jährige Innenverteidiger ist vertraglich noch bis 2024 an den FC Schalke gebunden. In der laufenden Saison stand Thiaw bei allen 20 Zweitliga-Partien in der Startelf. Im September debütierte der Rechtsfuß für die deutsche U21-Nationalmannschaft, ist seitdem auch dort gesetzt.