Pastore in die MLS?

Javier Pastore könnte in diesem Sommer eine neue Herausforderung antreten. Wie FT erfuhr, bekunden die Seattle Sounders großes Interesse an dem argentinischen Kreativspieler, der bei der AS Rom in dieser Spielzeit meist außen vor war.

Seattle ist amtierender MLS-Champion. Bei den Westküstlern ist man zuversichtlich, den Deal mit Pastore eintüten zu können. Dessen Vertrag bei der Roma läuft allerdings noch bis 2023. Auf finanzieller Ebene müssen sich die beiden Klubs somit noch treffen.