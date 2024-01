Austria: Vertrag mit Jukic aufgelöst

Austria Wien löst den Vertrag mit Aleksandar Jukic auf. Wie der Verein bestätigt, wird die Zusammenarbeit mit dem zentralen Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung beendet. In den vergangenen Spielzeiten kam Jukic auf 121 Einsätze für die Wiener und steuerte 26 Torbeteiligungen bei. Der 23-Jährige schließt sich nun dem FK Sochi in Russland an.

