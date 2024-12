Klare Ansage: Bayerns Haltung nach dem Kane-Schock

Die Sorgenfalten beim FC Bayern München waren groß, als sich Harry Kane in der 33. Spielminute des Klassikers gegen Borussia Dortmund auf den Hosenboden setzte und wenig später anzeigte, dass es nicht mehr weitergehen würde.

Die Diagnose: Muskelfaserriss, Kane wird „ein paar Spiele ausfallen“, wie Trainer Vincent Kompany beim Pressetalk verkündete. Mit einem Mal fällt die fleischgewordene Torgarantie weg, in 19 Pflichtspielen erzielte Kane bislang 20 Tore und bereitete neun Treffer vor. Die große Frage lautet daher: Wer ersetzt den Engländer?

Denn vor der Saison verzichtete der deutsche Rekordmeister darauf, eine echte Neun als Ersatz für Kane zu verpflichten. Mathys Tel könnte die Rolle bekleiden, kommt in dieser Saison aber nicht in Tritt und könnte verliehen werden. Thomas Müller kann offensiv überall spielen, allerdings nicht mehr unbedingt gegen die europäischen Schwergewichte mithalten. Und für Jamal Musiala wäre die Position völlig ungewohnt. Durchaus nachvollziehbar erscheint da die Frage, ob der FC Bayern im Winter auf der Mittelstürmer-Position nicht nachjustieren sollte.

Können uns einen zweiten Harry Kane nicht leisten

„Wir haben Spieler, die Tore machen, auch Jamal Musiala. Wir werden die Situation lösen. Wir haben genug Spieler, die die Rolle besetzen können, auch wenn wir die Tore nicht eins zu eins ersetzen können“, gibt sich Kompany überzeugt von der Qualität seines Kaders. Auch Sportdirektor Christoph Freund betont: „Wir sind offensiv sehr gut aufgestellt und werden Lösungen finden.“ Der 47-Jährige schließt einen Mittelstürmer als Winterneuzugang dabei aus: „Wir sind total überzeugt von unserem Kader. Einen zweiten Harry Kane werden wir uns nicht leisten können. Das wäre auch für den Kader nicht gesund.“

Statt an einem möglichen Transfer wird weiter an neuen Verträgen für die wichtigen Säulen Joshua Kimmich und Jamal Musiala gearbeitet: „Wir sind in guten Gesprächen mit Musiala und Kimmich. Unser Wunsch ist, das positiv abzuschließen. Wann das passiert, ist nicht das Entscheidende. Wir sind in beiden Personalien positiv gestimmt“, so Freund.

Kompany öffnet indes die Tür für eine Rückkehr von Kane noch vor der Winterpause, bis dahin können und müssen sich aber erst einmal die anderen Offensivspieler in den Fokus spielen. Viel Zeit, um einen Kane-Ersatz zu finden, hat Kompany nicht. Schon morgen empfängt der FC Bayern im DFB-Pokal Doublesieger Bayer Leverkusen (20:45 Uhr).