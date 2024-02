Frimpong flirtet mit Liverpool

Dass Jeremie Frimpong in der kommenden Saison noch für Bayer Leverkusen aufläuft, ist nicht in Stein gemeißelt. Von ‚Ziggo Sport‘ wurde der niederländische Rechtsverteidiger auf ein mögliches Engagement beim FC Liverpool angesprochen, Frimpongs Antwort fiel wie folgt aus: „Toller Verein mit Geschichte. Das wäre großartig. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird.“

Der 23-Jährige ist zwar noch bis 2028 an den aktuellen Tabellenführer gebunden, allerdings ist im Arbeitspapier des Nationalspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro verankert. Bevor Frimpong einen Transfer anstrebt, will er aber die laufende Saison so erfolgreich wie möglich beenden: „Wir alle vertrauen dem Trainer und wissen, dass wir in dieser Saison etwas Großes erreichen können. Wir alle wollen einen Pokal gewinnen, und der Trainer hilft mit seinem Spielstil.“