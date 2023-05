Barça: Busquets kündigt Entscheidung an

Sergio Busquets wird in Kürze bekanntgeben, wie es über den Sommer hinaus mit ihm weitergehen soll. „Ich habe mich mehr oder weniger entschieden“, so der Mittelfeldspieler des FC Barcelona nach dem 1:0 gegen CA Osasuna am Mikrofon von ‚DAZN‘, „jetzt haben wir ein paar freie Tage. Wenn ich zurückkomme, werde ich den Trainer informieren.“

Busquets Vertrag läuft zum Saisonende aus. Im Raum steht eine weitere Verlängerung bei den Blaugrana, ein Karriere-Ausklang in der nordamerikanischen MLS oder in Saudi-Arabien. Für Barça hat die Klubikone nicht weniger als 719 Pflichtspiele bestritten und prägte die erfolgreichste Periode der Vereinsgeschichte mit.

