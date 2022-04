Ajax: Antony fällt länger aus

Ajax Amsterdam muss in den kommenden Wochen auf Antony (22) verzichten. Wie der niederländische Rekordmeister offiziell bestätigt, wird der Brasilianer mindestens bis Ende April ausfallen. Laut der Pressemeldung besteht sogar die Befürchtung, dass die Saison für den Flügelspieler vorzeitig beendet ist.

Vergangenen Woche beim WM-Qualifikationsspiels zwischen Bolivien und Brasilien musste Antony per Trage das Spielfeld verlassen. Weitere Untersuchungen in den Niederlanden ergaben eine schwerwiegende Verletzung am rechten Knöchel.

