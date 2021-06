Hannover: Zieler wieder Nummer eins?

Durch den Wechsel von Michael Esser zum VfL Bochum ergibt sich für Ron-Robert Zieler eine neue Situation bei Hannover 96. Wie ‚Bild‘ berichtet, ist nun sogar möglich, dass Zieler als neue Nummer eins in die anstehende Spielzeit geht. In der vergangenen Saison war Zieler noch an den 1. FC Köln ausgeliehen und agierte dort als Nummer zwei hinter Timo Horn.

Auch aufgrund seines hohen Gehalts sollte Zieler eigentlich abgegeben werden. In Hannover steht der 32-Jährige aber noch bis 2023 unter Vertrag. Interessenten am ehemaligen deutschen Nationalspieler scheint es keine zu geben. Durch den Abgang von Esser planen die Niedersachsen nun wieder konkret mit Zieler.