Hoffenheim: Ex-Klub lockt Kramaric

Kehrt Andrej Kramaric im Herbst seiner Karriere nach Kroatien zurück? Laut der in Zagreb ansässigen Sportzeitung ‚Sportske Novosti‘ träumt dessen Ex-Klub Dinamo Zagreb von einer Rückholaktion des Angreifers, der noch bis 2026 an die TSG Hoffenheim gebunden ist. Entsprechend wäre für Kramaric eine Ablöse fällig, was dem Bericht zufolge eine gewisse Hürde für den kroatischen Erstligisten darstellt. Inwiefern ein Transfer realistisch ist, ist daher unklar.

Dennoch hat Dinamo laut dem Bericht Kontakt zum Lager des verlorenen Sohnes geknüpft, der den Klub 2013 nach einem Streit mit dem damaligen Geschäftsführer Zdravko Mamic verlassen hatte. Über HNK Rijeka und Leicester City ging es Anfang 2016 zur TSG. Bei den Sinsheimern ist Kramaric nach 139 Treffern in 317 Spielen längst Rekordtorschütze des Klubs. In der laufenden Spielzeit spielt der Routinier nach wie vor eine große Rolle und ist mit sieben Treffern und fünf Vorlagen aktueller Topscorer des Tabellen-14. der Bundesliga.