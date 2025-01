Alexander-Arnold: Liverpool erteilt Real eine Absage

Der FC Liverpool hat ein Angebot von Real Madrid für Trent Alexander-Arnold abgelehnt. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, möchten die Königlichen den Rechtsverteidiger noch in diesem Januar, also ein halbes Jahr vor Vertragsende, in La Liga holen. Liverpool lehnte demzufolge jedoch ab und riskiert damit einen ablösefreien Abgang des 26-Jährigen im Sommer.

Dem Vernehmen nach ist ein Wechsel des 33-fachen Nationalspielers nach Madrid bereits beschlossene Sache. Alexander-Arnold möchte nach 20 Jahren bei den Reds ein neues Abenteuer erleben. Sein Klub möchte ihn allerdings nicht vorzeitig ziehen lassen, um die potenzielle Meisterschaft nicht zu gefährden. Nach 18 Spieltagen ist Liverpool Tabellenführer der Premier League und hat bereits acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Nottingham Forest.