Unentschieden gegen England | Topnote für Musiala

In der munteren und energischen Anfangsphase hatte Antonio Rüdiger bereits in der dritten Minute die erste Chance für die deutsche Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger des FC Chelsea war aber gegen hoch pressende Engländer auch defensiv immer wieder gefordert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den ersten richtigen Aufschrei der Fans in der Münchner Allianz Arena sorgte Jonas Hofmann in der 23. Minute, beim Treffer des Gladbachers wurde aber auch nach VAR-Check richtigerweise auf Abseits entschieden. Die größte Chance ging in der 45. Minute auf das Konto von Jamal Musiala, der Schuss des besten Deutschen an diesem Abend landete aber in den Armen von Jordan Pickford.

Deutschland bleibt tonangebend

Die Gastgeber begannen auch die zweite Hälfte engagiert und belohnten sich in der 51. Minute mit der 1:0-Führung durch Hofmann. Die Deutschen blieben in der Folge am Drücker, Serge Gnabry und Timo Werner brachten von der Bank neuen offensiven Schwung. Dies mündete in Großchancen von Thomas Müller (70.) und Werner (75).

Aber auch auf der Gegenseite musste Manuel Neuer mehrfach in höchster Not retten. In der 88. Minute war der deutsche Schlussmann dann machtlos. Per Elfmeter besorgte Harry Kane den alles in allem verdienten 1:1-Endstand.

Torfolge

1:0 Hofmann (51.): Havertz dribbelt vor dem Sechzehner, hakt aber ab und legt den Ball zurück zu Kimmich. Der spielt direkt steil und findet Hofmann. Dieses Mal steht der gebürtige Heidelberger nicht im Abseits und vollstreckt gegen Pickford. Der Engländer ist noch dran, kann den satten Schuss aber nicht halten.

1:1 Kane (88.): Nach VAR-Check zeigt Schiedsrichter del Cerro Grande auf den Elfmeterpunkt, Schlotterbeck war Kane im Sechzehner in die Hacken gelaufen. Der Gefoulte tritt selbst an und verwandelt sicher unten links.

Die Noten für die DFB-Elf

Eingewechselt:

65‘ Gnabry für Hofmann

65‘ Werner für Musiala

76‘ Goretzka für Müller

83‘ Sané für Gündogan