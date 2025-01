Abtransport mit der Trage: Arsenals Sorgen wachsen

Beim FC Arsenal könnte sich ein weiterer wichtiger Spieler zu den Langzeitverletzten gesellen. Gabriel Jesus verletzte sich im FA Cup gegen Manchester United bei einem Defensivzweikampf mit Bruno Fernandes schwer am Knie und musste mit einer Trage abtransportiert werden. Nach 40 Minuten war für den Brasilianer Schluss, Raheem Sterling ersetzte ihn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein langer Ausfall wäre ein schwerer Rückschlag für das Team von Mikel Arteta, der in der Offensive in den nächsten Wochen auch schon auf Bukayo Saka verzichten muss. Der englische Nationalspieler fällt mit einer Oberschenkelverletzung bis Anfang März aus. Jesus war zuletzt gut in Form, erzielte Mitte Dezember im League Cup einen Dreierpack und glänzte in der Liga mit drei Toren in den jüngsten vier Spielen.