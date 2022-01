Neuer Klub gefunden: Mehmedi auf dem Sprung

Admir Mehmedi verlässt den VfL Wolfsburg. Ein halbes Jahr vor Vertragsende zieht es den 30-jährigen Schweizer nach Informationen von ‚Sky‘ zum türkischen Erstligisten Antalyaspor. Dort soll Mehmedi helfen, den aktuellen Tabellen-15. vor dem Abstieg zu bewahren.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Wolfsburg ist Mehmedi schon seit geraumer Zeit entbehrlich. Im Endspurt des Sommertransfermarkts zerschlug sich allerdings ein Wechsel. Seitdem sammelte der Rechtsfuß gerade einmal drei Bundesligaminuten.

Bei Antalyaspor würde Mehmedi auf auf Nuri Sahin treffen, der an der Mittelmeerküste seit Anfang Oktober als Trainer das Zepter in der Hand hält. In der Türkei öffnet das Transferfenster in zwei Tagen und schließt erst am 8. Februar.