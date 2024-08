Werder: Ducksch schließt Saudi-Wechsel nicht mehr aus

Marvin Ducksch hat sich erneut zu einem möglichen Abgang von Werder Bremen noch in diesem Sommer geäußert. Im Rahmen einer Medienrunde bestätigt der 30-Jährige ein Angebot aus Saudi-Arabien und schließt einen Wechsel in die Wüstenliga nicht mehr definitiv aus: „Ja, es gibt da was. Es ist aber noch nicht so weit, dass man sich darüber mehr Gedanken machen müsste. Im vergangenen Jahr war es eine andere Situation. Da habe ich noch ganz andere Ziele gehabt und wollte unbedingt in die Nationalmannschaft. Jetzt mache ich mir aber wie in jedem Jahr wieder neue Gedanken.“

Möglich also, dass der Angreifer bei einem verbesserten Angebot in Versuchung kommt. Bereits vor einigen Tagen ließ Ducksch durchblicken, dass er einer Luftveränderung gegenüber nicht abgeneigt wäre. Ein Werder-Verbleib sei aber auch weiterhin nicht ausgeschlossen. „Ich bin da sehr gelassen, denn ich habe damit überhaupt keinen Druck oder Stress. Ich habe einen laufenden Vertrag hier, fühle mich sehr wohl und bin niemand, der sich wegstreikt. Ich bin ein Teil von Werder Bremen und sehr glücklich darüber. Alles andere wird sich in den nächsten Wochen zeigen – oder halt auch nicht“, so Ducksch.