Enthüllt: Die exakte Jovic-Ablöse

Die Ablöse, die Real Madrid für den Transfer von Luka Jovic (22) bezahlte, ist nun bis auf den Euro bekannt. Der ‚kicker‘ errechnet auf Grundlage des Jahresberichts von Benfica Lissabon, dem vorletzten Arbeitgeber des serbischen Stürmers, eine Gesamtsumme von 62,783 Millionen Euro, die die Königlichen im Sommer 2019 bezahlt haben.

Real überwies Eintracht Frankfurt seinerzeit 57,783 Millionen Euro plus weitere fünf Millionen Euro an Boni. Vom Gesamtbetrag wurden aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung, deren Wortlaut dem ‚kicker‘ vorliegt, 22,335 Millionen Euro von der SGE an Benfica weitergereicht. Beide Klubs konnten sich über einen großen Geldsegen freuen, während Real noch immer auf Jovics Durchbruch wartet.