Zwei Kaufoptionen: Vidovic stürmt für Mainz

Der FSV Mainz 05 bedient sich am Deadline Day beim FC Bayern. Offensivtalent Gabriel Vidovic wechselt leihweise für eine Saison in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt und kann im Anschluss per Kaufoption über fünf Millionen Euro fest unter Vertrag genommen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern sichert sich zudem eine zehn Millionen hohe Rückkaufoption. Seinen Vertrag in München hat Vidovic vor der Leihe bis 2026 verlängert.

Lese-Tipp

Tah bestätigt Bayer-Verbleib – Abschied 2025?

„Gabriel Vidovic bringt eine Menge Talent mit, er ist ein feiner Kicker, technisch immens versiert und spielintelligent. Er ist flexibel auf verschiedenen offensiven Positionen in der Spitze und auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar und hat trotz seines noch sehr jungen Alters schon einiges an Erfahrung in den europäischen Profiligen gesammelt“, sagt der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe sehr gute Gespräche mit dem Sportdirektor und dem Coach geführt und sofort ein gutes Gefühl bekommen. Bei Mainz 05 gibt es ideale Voraussetzungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Es war zudem eine bewusste Entscheidung für die Bundesliga. Tatsächlich kenne ich die Mewa Arena schon, ich habe vor einigen Jahren mit Bayern München hier gespielt und die Wahnsinnsstimmung der Mainzer Fans mitbekommen. Nach der Niederlage mit Bayern damals freue ich mich nun darauf, viele Heimsiege mit Mainz 05 zu feiern“, erklärt Vidovic.

Nach einer starken Saison 2021/22 mit 31 Scorerpunkten für Bayerns zweite Mannschaft durfte Vidovic zunächst bei Vitesse Arnheim (25 Spiele, vier Tore) und in der vergangenen Spielzeit bei Dinamo Zagreb (40 Spiele, zwölf Scorerpunkte) reichlich Erstliga-Erfahrung sammeln. Bei Mainz 05 bietet sich dem 20-Jährigen nun die Chance, sich nachhaltig in der Bundesliga durchzusetzen.