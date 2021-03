Porto: Pepe-Verlängerung mit 40?

Verteidiger Pepe, dessen Vertrag beim FC Porto noch bis 2023 läuft, könnte offenbar noch weitere Jahre in der portugiesischen Hauptstadt bleiben. Im Interview mit dem Fernsehsender ‚Porto Canal‘ erklärte Porto-Präsident Jorge Pinto da Costa, dass Pepes Kontrakt „in zwei Jahren ohne Zweifel erneuert wird“. Dabei verwies da Costa auch auf die gute körperliche Verfassung des 38-jährigen Abwehrspielers.

Seit Januar 2019 spielt der 113-fache portugiesische Nationalspieler wieder im Estádio do Dragão. In der Defensive des amtierenden Meisters ist der Rechtsfuß Stammkraft. Wettbewerbsübergreifend kommt Pepe in dieser Saison auf 28 Einsätze. Beim Weiterkommen im Champions League Achtelfinal-Rückspiel gegen Juventus Turin (2:3) lieferte der Routinier unlängst eine hervorragende Defensivleistung ab.