Deadline am Freitag: Zögert Bayern bei Perisic?

Der FC Bayern und Inter Mailand haben sich noch nicht auf einen fixen Transfer von Ivan Perisic verständigt. Laut ‚Sky Italia‘ bleibt dem deutschen Rekordmeister nur noch bis Freitag Zeit, die Kaufoption für den kroatischen Flügelstürmer zu ziehen. Dass es dazu noch kommt, ist aber äußerst unwahrscheinlich.

In Zeiten der Coronakrise wollen die Bayern den Preis drücken. Dass Perisic in den Plänen von Inter-Coach Antonio Conte keine Rolle mehr spielt, kommt den Münchnern dabei zupass. Genau wie der Umstand, dass der 31-Jährige nach Ablauf seiner Leihe unbedingt bei den Bayern bleiben will.

Laut ‚Sport1‘-Reporter Florian Plettenberg werde entsprechend weiterhin um die Ablöse gepokert. Die kroatische Zeitung ‚Sportske Novosti‘ ging zuletzt von einer finalen Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro aus.