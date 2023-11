DFB: Nmecha fällt aus – Neuling nachnominiert

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei den Testspielen gegen die Türkei (18. November, 20:45 Uhr) und Österreich (21. November, 20:45 Uhr) kurzfristig auf Felix Nmecha verzichten. Wie der DFB bekanntgibt, fällt der 23-jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund mit leichten Problemen im Hüftbereich aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den BVB-Profi holt Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Neuling an Bord. Nachnominiert wurde Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim. Dem 28-Jährigen winkt somit sein erster Einsatz für die A-Nationalmannschaft.

Lese-Tipp

DFB: Auch Führich fällt aus

In der Vergangenheit war Prömel nach einigen Einsätzen für die U20 und U21 letztmals bei den Olympischen Spielen 2016 für Deutschland aufgelaufen. In Brasilien unterlag man dem Gastgeber damals erst im Finale nach Elfmeterschießen. Im TSG-Trikot stand Prömel in dieser Saison bei allen 13 Pflichtspielen in der Startformation.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin einfach unglaublich stolz und unendlich dankbar, zum ersten Mal dabei sein zu dürfen. Es ist für mich eine absolute Ehre, denn was kann es Größeres geben, als sein Land vertreten zu dürfen? Für mich geht definitiv ein Traum in Erfüllung“, so Prömel.