Fortuna: Was wird aus Zimmermann?

Über die Zukunft von Matthias Zimmermann ist bei Fortuna Düsseldorf noch keine Entscheidung gefallen. „Wir sind im Austausch miteinander“, äußert sich Sportdirektor Christian Weber in der ‚Rheinischen Post‘ mit Blick auf den im Sommer auslaufenden Vertrag des Rechtsverteidigers. Weber erläutert: „Wir haben die Standpunkte miteinander ausgetauscht, es gibt jetzt aber keine Wasserstandsmeldung, was konkret eine Verlängerung betrifft. Es gehören am Ende viele Parameter dazu, um so etwas schlussendlich über die Bühne zu bekommen. In dem Prozess sind wir gerade.“

Weber kündigt an: „Wir werden die Gespräche mit ihm zeitnah noch einmal intensivieren.“ Zimmermann war 2018 vom VfB Stuttgart nach Düsseldorf gewechselt, in dieser Saison stand der 31-Jährige elfmal für den Zweitliga-Vierten auf dem Feld. „Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass Zimbo eine absolute Identifikationsfigur ist. Er hält schon sehr lange seine Knochen für Fortuna hin, wir wissen alle sehr, sehr gut, was wir an ihm haben“, so Weber.