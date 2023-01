Nürnberg verpflichtet Horn

Jannes Horn verlässt den VfL Bochum auf Leihbasis. Der 25-jährige Linksverteidiger schließt sich bis zum Saisonende dem 1. FC Nürnberg an. In der aktuellen Saison durfte Horn für den VfL nur in drei Pflichtspielen auflaufen. Sein Vertrag in Bochum ist noch bis 2024 datiert.

Sportdirektor Olaf Rebbe freut sich auf die Sofortverstärkung: „Wir kennen Jannes schon seit einer sehr langen Zeit, haben seinen Weg immer weiter beobachtet. Er wird uns mit seiner aggressiven Spielweise, seiner Geschwindigkeit und Vielseitigkeit auf der linken Abwehrseite weiterhelfen. Dazu bin ich überzeugt, dass er ebenso als Typ sehr gut in unser Team passt. Jannes wird keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Er hat die Vorbereitung in Bochum bislang voll mitgemacht, kennt die 2. Liga aus seiner Zeit in Hannover bestens.“

