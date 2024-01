Leipzig tütet Moriba-Leihe ein

Ilaix Moriba wird im kommenden Halbjahr erneut in Spanien auflaufen. Einem Bericht von ‚Relevo‘ zufolge schließt sich der Mittelfeldspieler dem FC Getafe per Leihe an. Bei RB Leipzig steht Moriba noch bis 2026 unter Vertrag.

Der Durchbruch bei den Sachsen blieb dem 20-Jährigen bislang verwehrt. Im Sommer 2021 war Moriba für 16 Millionen Euro vom FC Barcelona zu RB gewechselt. Nur sechs Einsätze stehen seither auf seinem Konto. Die vergangenen eineinhalb Jahre war der Guineer an den FC Valencia verliehen.