Bale rettet Wales Punkt gegen USA

Im nicht vollständig besetzten Ahmed bin Ali Stadion in Al-Rayyan wurden die Zuschauer Zeugen einer lebhaften und zuweilen ruppigen Begegnung zwischen den USA und Wales. In Halbzeit eins dominierte das Team von Gregg Berhalter komplett. Angeführt von Superstar Gareth Bale kamen die Waliser nur selten in die Nähe des gegnerischen Strafraums. Verdient erzielte Timothy Weah in der 36. Spielminute den Führungstreffer für die Vereinigten Staaten.

Etwas anders gestaltete sich die zweite Hälfte. Wales kam besser ins Spiel und nahm das Zepter in die Hand, die US-Boys versuchten über Konter gezielte Nadelstiche zu setzen. Wirklich bedrohlich wurden die Waliser aber erst vom Elfmeterpunkt. Bale erzielte den mittlerweile verdienten Ausgleich (82.). Zuvor wurde er selbst im Strafraum gefoult. Am Ende trennten sich beide Mannschaften im jeweils ersten Gruppenspiel ohne Sieger.