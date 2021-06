Gegen England: Müller kann spielen

Thomas Müller meldet sich fit für den Achtelfinal-Kracher gegen England am Dienstag (18 Uhr). Die gegen Portugal erlittene Kapselverletzung sollte dem Offensivspieler keinen Strich durch die Rechnung machen, wie er laut ‚fcbayern.com‘ am heutigen Samstag mitteilte: „Natürlich spürt man das in der einen oder anderen Situation. Aber ich bin erfahren genug, damit umzugehen. Das können wir ad acta legen. Ich bin überzeugt, dass das keine Problematik darstellt.“

Der 31-Jährige erwartet gegen die Three Lions im Wembley einen heißen Tanz mit offenem Ausgang: „Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gute individuelle Spieler haben, aber gleichzeitig auch als Team funktionieren. In der Gruppenphase haben beide Teams überzeugende Leistungen gezeigt, aber auch Spiele, nach denen es kritische Worte gab.“