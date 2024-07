Elversberg bedient sich bei Hoffenheim

Die SV Elversberg holt Verstärkung von der TSG Hoffenheim an Bord. Fisnik Asllani (21) wird für eine Saison an den Zweitligisten verliehen. Im Kraichgau steht der Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag. In der abgelaufenen Spielzeit lief Asllani leihweise für Austria Wien auf, schoss für die Österreicher fünf Tore in 21 Einsätzen.

„Er hat eine sehr gute Veranlagung, bringt auch die physischen Voraussetzungen mit und wird eine große Bereicherung für unser Offensivspiel sein“, erklärt Elversbergs Sportvorstand Ole Book. Asllani betont: „Ich bin mir sicher, dass ich meine persönliche Entwicklung hier vorantreiben kann.“