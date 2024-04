Hertha: Jindaoui-Entscheidung gefallen

Nader Jindaoui (27) kann sich seinen Profi-Traum bei Hertha BSC wohl nicht erfüllen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird die Alte Dame den Offensivspieler nicht mit einem Profivertrag ausstatten. Jindaouis U23-Kontrakt läuft im Sommer aus und beinhaltet eine vereinsseitige Klausel, mit der die Hertha den 27-Jährigen als Profi bis 2025 an den Verein binden könnte. Diese wird der Klub nach Informationen der ‚Bild‘ jedoch nicht ziehen. Der Fokus soll in der Zukunft auf jüngeren Talenten liegen.

Der Social Media-Star lief in der aktuellen Saison zweimal für die Profis des Hauptstadtklubs auf. In Erinnerung blieb vor allem sein Auftritt im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV (8:6 n.E.), in dem er in der Verlängerung einen Treffer einleitete und im Elfmeterschießen traf. Jindaoui muss sich nun entscheiden, ob er seinen Vertrag bei Herthas U23 verlängert oder sich bei einem anderen Klub den Traum vom Profifußball erfüllt. Lose Anfragen soll es von den aktuellen Zweitligisten VfL Osnabrück und Hansa Rostock sowie aus der englischen zweiten Liga, aus Spanien und den Niederlanden geben.