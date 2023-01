Bayer sucht Verstärkung: Gerüchte um Felipe & Sosa

Bayer Leverkusen könnte in der bald endenden Transferperiode noch einen Linksverteidiger verpflichten. Wie der ‚kicker‘ berichtet, arbeitet der Werksklub an der Verpflichtung eines entsprechenden Kandidaten. Namen nennt das Fachmagazin nicht, stellt jedoch klar, dass der neue Mann für hinten links ein Upgrade gegenüber Mitchel Bakker (22) und Daley Sinkgraven (27) darstellen würde.

Die ‚Bild‘ bringt Borna Sosa vom VfB Stuttgart als Option ins Spiel. Der Kroate soll bei Bayer auf dem Zettel stehen, in Stuttgart sei aber bislang noch kein Angebot eingegangen. In Cannstatt wünscht man sich eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro.

Eigentlicher Wunschspieler von Bayer war Fran García von Rayo Vallecano. Die Ausstiegsklausel des 23-Jährigen hatten die Leverkusener sogar bereits gezogen, Real Madrid grätschte jedoch dazwischen und aktivierte eine Rückkaufoption auf den bei den Königlichen ausgebildeten Linksfuß. Bayer ging leer aus und schaut sich nun offenbar anderweitig um.

Kommt auch Felipe?

Unabhängig von der Linksverteidiger-Suche treiben die Verantwortlichen der Werkself offenbar auch bereits die Planungen für die kommende Saison voran. Laut dem englischen ‚Sky Sports‘-Journalisten Lyall Thomas ist Felipe (33) von Atlético Madrid ein Kandidat bei Bayer.

Die Informationslage ist beim brasilianischen Innenverteidiger allerdings uneindeutig. Thomas berichtet, dass eine seiner Quellen Leverkusen in der Pole Position sieht, während eine andere von einer anstehenden Einigung mit Nottingham Forest berichtet.

Die Tricky Trees befanden sich laut Fabrizio Romano in der Pole Position. Allerdings pushe inzwischen vor allem Bayer. Im Sommer wäre der 33-Jährige ablösefrei zu haben.