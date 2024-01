Köln: Abnehmer für Olesen in Sicht

Beim 1. FC Köln bahnt sich der Abschied von Mathias Olesen an. Wie der ‚Express‘ berichtet, haben Rot-Weiss Essen sowie einige weitere Klubs aus der zweiten und dritten Liga Interesse am 22-jährigen Mittelfeldspieler angemeldet. Im Gespräch ist eine halbjährige Leihe beim luxemburgischen Nationalspieler, der in der aktuellen Saison nur auf 107 Bundesligaminuten kommt.

Ein Verkauf des noch bis 2025 gebundenen Eigengewächses ist dem Bericht zufolge kein Thema. Bei den Geißböcken hofft man noch auf den endgültigen Durchbruch von Olesen. Dieser kam in der vergangenen Spielzeit noch zu 14 Teilzeiteinsätzen, konnte seine Entwicklung bei den Domstädtern aber nicht wie erhofft fortsetzen.