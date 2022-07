Medien: Tagliafico-Wechsel zu Lyon durch

Der Wechsel von Nicolás Tagliafico zu Olympique Lyon ist offenbar in trockenen Tüchern. Nachdem FT am gestrigen Abend vom wiedererstarkten Interesse des Ligue 1-Klubs am Argentinier berichtete, vermeldet die ‚L’Équipe‘ heute bereits Vollzug. Ajax soll ein Jahr vor Vertragsende vier Millionen Euro für den Linksverteidiger erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Lyon wird der 29-jährige Nationalspieler dem Bericht zufolge einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Für Tagliafico ist OL die erste Station in Frankreich. Bislang war der Profi in Argentinien, Spanien und den Niederländern aktiv.