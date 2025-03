BVB: Nmecha wieder dabei

Bei Borussia Dortmund zeichnet sich das Comeback von Felix Nmecha ab. Wie die Schwarz-Gelben mitteilen, stand der Mittelfeldspieler am heutigen Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Ob der 24-Jährige bereits für das kommende Bundesligaspiel am übernächsten Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05 eine Option ist, ist derweil noch offen.

Nmecha fehlt seit Januar aufgrund einer Bänderverletzung im Knie. Der Ex-Wolfsburger zählte zuvor in der laufenden Spielzeit zu den wenigen Lichtblicken bei den kriselnden Dortmundern. So soll Manchester United bereit sein, Nmecha im Sommer für rund 48 Millionen Euro ins Old Trafford zu locken.