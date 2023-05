Gute Nachrichten für den BVB: Álvarez hat die Wechsel-Freigabe

Die Wege von Edson Álvarez (25) und Ajax Amsterdam werden sich im Sommer voraussichtlich nach vier Jahren trennen. Wie der ‚kicker‘ mit Verweis auf dem niederländischen Rekordmeister nahestehende Quellen berichtet, hat der Mexikaner vom Eredivisie-Klub die Zusage, den Verein im Sommer verlassen zu dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Etwas, das Borussia Dortmund in die Karten spielen könnte. Die Schwarz-Gelben arbeiten mit Hochdruck an einer Verpflichtung des Sechsers, auch der FC Bayern hat die Fühler ausgestreckt. Am gestrigen Mittwoch war im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu vernehmen, dass die Verantwortlichen des BVB „begeistert“ von dem Rechtsfuß sind und ihn „unbedingt“ ins Ruhrgebiet lotsen wollen.

Lese-Tipp

BVB: „Dickes Fragezeichen“ bei Bellingham

Das Team um Sportdirektor Sebastian Kehl hoffe auf einen schnellen Vollzug. Idealerweise soll der Deal bis Ende dieses Monats eingetütet werden. Als Ablösesumme stehen 40 Millionen Euro im Raum. Im vergangenen Jahr hatte Ajax noch mehr als 60 Millionen Euro gefordert. Der Vertrag des 62-fachen Nationalspielers in der niederländischen Hauptstadt ist bis zum Sommer 2025 gültig.