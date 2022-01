Petersen lässt Freiburg-Zukunft offen

Nils Petersen will sich nicht darauf festlegen, dass er im kommenden Jahr noch für den SC Freiburg aufläuft. „Heute plant man so, in zwei Wochen plant man wieder anders. Ich mache das auch von meinem körperlichen Zustand abhängig“, erklärt der Edelreservist gegenüber ‚Eurosport‘ und ist sich sicher: „Der Verein würde mir wohl keine Steine in den Weg legen, wenn ich mich verändern wollen würde. Wahrscheinlich würde er mir auch einen neuen Vertrag anbieten, wenn ich sage, dass ich nochmal angreifen will.“

Lose Gespräche haben bereits stattgefunden, wie Sportdirektor Clemens Hartenbach vor wenigen Tagen verriet: „Wir sind mit ihm im Austausch.“ Petersen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, macht aber keinen Hehl daraus, dass er mit seiner Rolle als Reservist unzufrieden ist. „Wenn man nicht spielt, ist man enttäuscht“, erklärt der 33-Jährige und schließt deshalb einen Wechsel nicht aus: „Dann kommt das eine oder andere interessante Angebot herein. Darüber denkt man dann nach, obwohl man eigentlich gar nicht weg möchte. Es ist kompliziert.“