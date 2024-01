Bericht: Goretzka denkt an Bayern-Abschied

Leon Goretzka und der FC Bayern könnten im Sommer getrennte Wege gehen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der 28-jährige Mittelfeldspieler mit einem Abschied aus München. Dies stehe im klaren Kontrast zum vergangenen Sommer, in dem der gebürtige Bochumer einen Klubwechsel noch kategorisch ablehnte.

Klares Wunschziel von Goretzka ist dem Bericht zufolge ein Transfer in die Premier League. Ob er dabei einen Klub favorisiert oder es gar schon zu Gesprächen gekommen ist, lässt das Fachblatt offen. Im Sommer zumindest gab es Gerüchte um Manchester und West Ham United. An die Münchner ist Goretzka noch bis 2026 gebunden.

Der 57-fache Nationalspieler stand in dieser Saison bereits in 20 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz – 15 davon von Beginn an. Seinen Stammplatz hat er im Zuge des Jahreswechsels jedoch erst einmal verloren. In den vergangenen beiden Bundesliga-Partien bildeten Joshua Kimmich (28) und Raphaël Guerreiro (30) die Doppel-Sechs.