Wolfsburg morgen zurück im Training

Der VfL Wolfsburg begrüßt seine Spieler bereits morgen wieder zum Mannschaftstraining. An diesem Plan will der Bundesligist nach eigenen Angaben festhalten. Die Einheit soll allerdings anders als sonst „in kleinen Gruppen zu versetzten Uhrzeiten“ stattfinden, heißt es in einer Mitteilung.

„Aktuell ist der Stand, dass ab dem 2. April wieder gespielt wird. Auch wenn das unrealistisch scheint, müssen wir es annehmen und uns darauf einstellen“, begründet VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke die angesichts steigender Corona-Infiziertenzahlen doch überraschende Maßnahme. Sein Kollege Rouven Schröder von Mainz 05 nannte einen Saison-Wiederbeginn Anfang April bereits „unrealistisch“.