Saison vorbei: Silas-Schock beim VfB

Der VfB Stuttgart muss verletzungsbedingt einen schweren Rückschlag verdauen. Wie die Schwaben offiziell mitteilen, hat sich Silas Wamangituka während der gestrigen Partie beim FC Bayern München (0:4) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Die Saison ist für 21-Jährigen damit gelaufen.

„Über den genauen Therapieverlauf wird in den nächsten Tagen entschieden“, heißt es auf der Vereinshomepage des Bundesligisten. Wamangituka musste nach einem Zweikampf in der 31. Minute ausgewechselt werden. Für den Aufsteiger ist der Ausfall sportlich ein großer Verlust. Mit 18 Scorerpunkten in 27 Spielen war der Kongolese ein entscheidender Faktor im Offensivspiel des VfB.