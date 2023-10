Real: Rodrygo-Verlängerung noch diese Woche

Nach der heutigen Vertragsverlängerung mit Vinicius Junior wird dessen Offensivpartner Rodrgyo ebenfalls ein neues Arbeitspapier bei Real Madrid unterschreiben. Laut Fabrizio Romano ist mit der offiziellen Bekanntgabe der Vertragsunterschrift des 22-Jährigen am Donnerstag zu rechnen.

Rodrygo erhält voraussichtlich einen bis 2028 gültigen Kontrakt, der eine Ausstiegsklausel über eine Milliarde Euro beinhaltet. In der laufenden Saison tut sich der Brasilianer noch schwer, an seine Torausbeute aus dem Vorjahr (wettbewerbsübergreifend 19 Treffer in 57 Spielen) anzuknüpfen: Nur zwei Treffer gelangen Rodrygo in bisher 14 Spielen.