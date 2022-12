Union: Nächster Interessent für Puchacz

Neben Panathinaikos und dem FC Venedig zeigt ein dritter Klub Interesse an Tymoteusz Puchacz von Union Berlin. Wie die französische ‚L‘Équipe‘ berichtet, streckt Racing Straßburg die Fühler nach dem polnischen Linksverteidiger aus. Demnach wollen die Elsässer ebenfalls eine Leihe samt Kaufoption anbieten.

Puchacz war 2021 von Lech Posen an die Alte Försterei gewechselt. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er als Leihspieler bei Trabzonspor. Weder vor noch nach der Leihe konnte sich der 23-Jährige in Berlin durchsetzen. In der laufenden Saison kommt er auf überschaubare fünf Pflichtspieleinsätze, war dabei aber immerhin an zwei Treffern beteiligt.

