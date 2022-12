Union: Zwei Klubs wollen Puchacz

Tymoteusz Puchacz könnte Union Berlin im Januar verlassen. Wie das Sportportal ‚meczyki.pl‘ berichtet, zeigt Panathinaikos großes Interesse am Linksverteidiger der Köpenicker. Zur Debatte steht dem Bericht zufolge eine Leihe bis zum Saisonende mit Kaufoption für den Athener Traditionsklub.

Zusätzlich bietet laut ‚Sky‘ der FC Venedig um den Polen. Sportdirektor Filippo Antonelli Agomeri soll schon in der Vergangenheit Interesse an einer Verpflichtung von Puchacz gezeigt haben. Seit seinem Wechsel 2021 von Lech Posen zu Union konnte Puchacz nicht Fuß fassen. Der 23-Jährige verlor zudem seinen Platz in der Nationalmannschaft und stand nicht im Aufgebot der Polen für die WM in Katar. Durch einen Wechsel im Januar könnte der Linksfuß wieder frischen Wind in seine Karriere bringen.

