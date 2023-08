SGE: Nächster Lindström-Interessent

Jesper Lindström darf sich über weitere Avancen aus Italien freuen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist die SSC Neapel an den Diensten des offensiven Mittelfeldspielers interessiert. Wie der Profi von Eintracht Frankfurt über das Interesse denkt, lässt die Sportzeitung offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem italienischen Meister wurden in den vergangenen Wochen unter anderem auch Juventus Turin und der AC Mailand mit dem 23-Jährigen in Verbindung gebracht. Ob Lindström, sollte er offen für einen Wechsel sein, tatsächlich am Vesuv aufschlägt, dürfte wohl auch davon abhängen, ob Piotr Zielinski (29) den Klub in Richtung Saudi-Arabien verlässt.