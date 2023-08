Bayern-Abschied fix: Sommer unterschreibt bei Inter

Nach nur einem halben Jahr endet das kurze Gastspiel von Yann Sommer beim FC Bayern. Wie Inter Mailand offiziell verkündet, unterzeichnet der 34-jährige Schweizer einen bis 2026 datierten Arbeitsvertrag bei den Nerazzurri. Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im vergangenen Winter wechselte der 83-fache Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach zum deutschen Rekordmeister. Dort ersetzte Sommer den schwer verletzten Manuel Neuer (37). Da Neuer nun wieder vor der Rückkehr ins Tor der Bayern steht, entschied sich Sommer angesichts der bevorstehenden Europameisterschaft im kommenden Jahr, weiterzuziehen.

Lese-Tipp

Torwart-Suche: Weltmeister auf Bayerns Liste

Kurzes Gastspiel endet

Für Bayern lief Sommer in 25 Pflichtspielen auf. In acht Spielen gelang des dem Torhüter, ohne Gegentor zu bleiben. Ohne Kritik blieb der Keeper während seiner Zeit in München nicht. Vor allem in den entscheidenden Partien in der Champions League und im DFB-Pokal wurde ihm an einigen Gegentoren eine Mitschuld attestiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen sagt zum Abschied: „Wir verstehen und respektieren Yann Sommers Wunsch, bei Inter Mailand eine neue Herausforderung zu suchen, weil er langfristig als Nummer 1 im Tor spielen möchte. Yann Sommer hat uns aus einer komplizierten Situation herausgeholfen, als sich Manuel Neuer schwer verletzt hatte, und wir wollen uns bei ihm herzlich für seinen Einsatz bedanken. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“