Hoffenheim verlängert mit Adamyan

Sargis Adamyan bleibt der TSG Hoffenheim erhalten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 27-jährige Angreifer, der sich „bei der TSG rundherum wohl“ fühlt, seinen Vertrag im Kraichgau um ein Jahr bis 2023 verlängert.

Sportdirektor Alexander Rosen sagt: „Wir freuen uns, dass Sargis wieder voll einsatzfähig ist und uns noch mehr Optionen in der Offensive gibt. In der vergangenen Saison hat er mit überragenden Leistungen und entscheidenden Toren eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass es richtig war, ihn aus der Zweiten Liga zu holen.“

Adamyan war 2019 für 1,5 Millionen Euro von Jahn Regensburg zur TSG gekommen. Erst am gestrigen Donnerstagabend schnürte der Armenier beim 5:0-Sieg gegen Slovan Liberec in der Europa League einen Doppelpack. Insgesamt steht der Rechtsfuß nun bei acht Toren und drei Vorlagen in 20 Spielen für Hoffenheim.