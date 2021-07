Rausch trainiert bei Arminia mit

Konstantin Rausch wird sich für die nächsten acht Tage bei Arminia Bielefeld fithalten. Der vereinslose Linksverteidiger wird am heute beginnenden Trainingslager in Österreich teilnehmen. Eine Verpflichtung von Rausch sei nicht geplant, im Anschluss an das Trainingslager werden sich die Wege nach Auskunft des Bundesligisten wieder trennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-Jährige stand bis Anfang des Jahres bei Dinamo Moskau in Russland unter Vertrag und ist seitdem ohne Klub. In seiner Karriere lief Rausch bereits für Hannover 96, den VfB Stuttgart, Darmstadt 98 und den 1. FC Köln auf.