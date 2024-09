Chelsea-Debüt: Sancho direkt der Mann des Spiels

Am Deadline Day zog es Jadon Sancho doch noch weg von Manchester United – für den Ex-Dortmunder ging es zum Ligarivalen FC Chelsea. Bei den Red Devils kam der 24-Jährige, der 2021 für 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Manchester gewechselt war, kaum zum Zug. Vor allem aufgrund persönlicher Differenzen mit Trainer Erik ten Hag, der daraufhin mit anderem Personal plante und den Dribbelkünstler aus seinen Plänen strich.

Folglich strebte Sancho nach seiner halbjährigen Leihe zum BVB einen neuerlichen Tapetenwechsel an und wechselte auf Leihbasis samt Kaufpflicht in seine Geburtsstadt London zu Chelsea. Bei den Blues erhofft man sich, dass der Offensivmann zu alter Stärke zurückfindet und sein volles Potenzial mit der Zeit entfaltet. Mit jungen Teamkollegen wie Cole Palmer (22), Pedro Neto (24) und Noni Madueke (22) soll der Rechtsfuß in Zukunft einen bedeutenden Teil dazu beitragen, dass der Champions League-Sieger von 2012 und 2021 wieder an seine erfolgreichen Zeiten anknüpfen kann.

Entscheidende Vorlage beim Debüt

Bei seinem gestrigen Debüt gegen den AFC Bournemouth erwies sich Sancho dann sogar als Soforthilfe. Nach der Halbzeit kam der 23-malige englische Nationalspieler in die Partie und wurde am Ende zum Spieler des Spiels gekürt. Beim 1:0-Sieg der Blues stellte der Rechtsfuß die Cherries-Defensive mit zahlreichen Dribblings vor Probleme, zudem bereitete Sancho das Tor des Tages durch Christopher Nkunku vor (86.).

Nach dem Spiel zeigte er sich bei ‚Sky Sports‘ zufrieden: „Ich habe hart auf diesen Moment hingearbeitet und bin einfach froh, dass ich meine Chance bekommen habe. Ich bin hier sehr glücklich. Ich muss allen Mitarbeitern und meinen Teamkollegen danken. Gleich am ersten Tag fühlte ich mich willkommen und ich bin sehr glücklich, dass ich mich so wohl fühle.“