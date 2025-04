BVB: Chukwuemeka günstiger als gedacht?

Am Samstag durfte Carney Chukwuemeka zum ersten Mal in der Startelf von Borussia Dortmund ran. Gegen den SC Freiburg (4:1) krönte er seine Topleistung mit einem eigenen Tor – und ist spätestens jetzt in aller Munde.

Der BVB, so viel ist klar, will den 21-jährigen Mittelfeldspieler halten. Und die Chancen auf eine feste Verpflichtung sind womöglich höher als bislang angenommen.

Chukwuemeka ist seit Winter vom FC Chelsea ausgeliehen. Stets bekannt war, dass der BVB eine Kaufoption besitzt. Diese wurde in der Regel auf 40 Millionen Euro taxiert, in wenigen Berichten mal auf 35 Millionen. Nun meldet der ‚kicker‘, dass der fixe Preis gar nur bei 30 Millionen liegt.

Wie viel Kohle hat der BVB?

Ob der BVB bereit und in der Lage ist so viel aufzubringen, bleibt aber weiter fraglich. Schließlich ist Chukwuemeka verletzungsanfällig – und zum anderen weiß Dortmund nicht, mit wie viel Budget man im Sommer planen kann. Das Erreichen des internationalen Geschäfts ist ebenso offen wie die Frage nach möglichen lukrativen Verkäufen des Tafelsilbers wie Gregor Kobel (27), Nico Schlotterbeck (25) oder Jamie Gittens (20).