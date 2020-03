Tottenham & United buhlen um Godín

Diego Godín könnte offenbar bald in England anheuern. Wie der ‚Daily Mirror‘ berichtet, bekunden Tottenham Hotspur und Manchester United großes Interesse an einer Verpflichtung des mittlerweile 34-Jährigen. Besonders die Spurs haben Godín im Visier. José Mourinho wollte bereits zu Zeiten als Trainer von Manchester United den Innenverteidiger in die Premier League lotsen.

Nach neun Jahren im Trikot von Atlético Madrid war Godín im vergangenen Sommer ablösefrei zu Inter Mailand gewechselt. Anders als bei den Colchoneros ist der Uruguayer in Mailand keine gesetzte Stammkraft. Berichte ließen bereits verlauten, dass Godíns Tage bei Inter gezählt sind. Sein Vertrag in der italienischen Modestadt ist noch bis 2022 datiert.